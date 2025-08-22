РИА Новости: ВСУ отправляют наемников в зону боевых действий без подготовки

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет иностранных наемников в зону боевых действий без предварительной подготовки. На службу в украинской армии пожаловался колумбийский наемник Луис в интервью РИА Новости.

«Обещают, что прямого соприкосновения с войной не будет. Но по прибытии оказывается все иначе. С войной соприкасаешься, а риски становятся неизбежны», — сообщил он на условиях анонимности.

По его словам, наемники базируются неподалеку от Киева, но находились они там не более трех-пяти дней, так как их отвозили в зону боевых действий на востоке, где они могли задерживаться на два месяца. Бывший наемник отметил, что в Колумбии он был специалистом тыла, хотя на Украине его заставили делать «все, чем занимается обычный солдат».

Ранее Луис сообщил, что среди военных распространены кражи и употребление наркотиков. Он подчеркнул, что ему приходилось тщательно оберегать свои деньги, поскольку воровали друг у друга не только украинцы, но и наемники.