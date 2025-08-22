Россия
15:37, 22 августа 2025Россия

Держащих кошек и собак в доме одиноких россиянок назвали извращенками

Член ОП Пожигайло назвал извращенками одиноких россиянок с несколькими кошками
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Член Общественной палаты России Павел Пожигайло назвал извращенками одиноких женщин, которые держат в доме нескольких кошек или собак. В беседе с 360.ru он поделился мнением о том, что такие гражданки, заводя животных, не стремятся создавать семью и отклоняются от традиционных ценностей.

Пожигайло решил бороться с этой тенденцией и предложил ввести лимит на домашних животных.

Общественник рассказал, что на Западе активно развивается тенденция, когда женщины заводят себе по пять-шесть собак или кошек.

«Это нормально что ли? Это извращение. Если женщина живет с пятью-шестью собаками и не имеет ни мужа, ни детей, то это продолжение идеологии чайлдфри или квардроберов», — отметил он.

До этого депутат Госдумы Александр Якубовский предположил, что россиян вряд ли будут штрафовать за мяуканье кошек в квартире.

