Девушка окрасила волосы в вагоне метро и разозлила пользователей сети

Юзерша Вера (фамилия неизвестна) с никнеймом @veraminyem провела бьюти-процедуру в лондонском метро и разозлила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка сидела в вагоне поезда в перчатках и наносила краску на пряди. Так, она использовала четыре упаковки средства, прежде чем отправиться в туалет и смыть его, испачкав стены. «Это так неловко, но мне не было стыдно», — заявила veraminyem, отметив, что направлялась к парикмахеру на укладку.

Зрители высказали свое возмущение в комментариях. «В метро и общественных местах и ​​так ужасное качество воздуха. Неужели нельзя было проснуться пораньше?», «Пары от краски не предназначены для замкнутых пространств, особенно рядом с детьми. Об этом предупреждают на каждой коробке», «У некоторых людей аллергия на эти компоненты, и они, вероятно, подадут на тебя в суд», «Это так опасно и неосмотрительно. Запаха аммиака достаточно, чтобы я потеряла сознание», — заявили юзеры.

