09:13, 22 августа 2025

Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Купером

Фото: @Luigi & Iango / @VMagazine

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенном виде на фоне слухов о помолвке с актером Брэдли Купером. Соответствующие кадры публикует журнал V Magazine.

30-летняя манекенщица предстала на размещенных черно-белых снимках без трусов, прикрывшись сумкой. При этом она надела бюстгальтер из атласного материала.

Ее образ дополнили туфли на высоком каблуке и массивные серьги. Внешний вид завершили браслеты, прическа и макияж.

В июне Джиджи Хадид поделилась снимком в купальнике. Модель запечатлела себя в бассейне и продемонстрировала на камеру фигуру в слитном купальнике пыльно-розового цвета.

