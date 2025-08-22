Экологии Подмосковья нанесли ущерб на десятки миллионов рублей

СК Подмосковья возбудил дело по факту загрязнения карьера в Рузе на 66 млн руб.

Следственный комитет (СК) Подмосковья возбудил дело по факту загрязнения карьера в Рузе. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «МК: срочные новости».

Речь идет о карьере, находящемся неподалеку от деревни Глухово (Рузский городской округ) О его замусоривании стало известно весной 2025 года. Узнав о случившемся, специалисты провели экспертизу, которая показала, что ущерб, который был нанесен местной природе в результате загрязнения, составил 66 миллионов рублей. В данный момент, по информации источника, ведется опрос подозреваемых.

