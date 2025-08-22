Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:12, 23 августа 2025Экономика

Экологии Подмосковья нанесли ущерб на десятки миллионов рублей

СК Подмосковья возбудил дело по факту загрязнения карьера в Рузе на 66 млн руб.
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Следственный комитет (СК) Подмосковья возбудил дело по факту загрязнения карьера в Рузе. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «МК: срочные новости».

Речь идет о карьере, находящемся неподалеку от деревни Глухово (Рузский городской округ) О его замусоривании стало известно весной 2025 года. Узнав о случившемся, специалисты провели экспертизу, которая показала, что ущерб, который был нанесен местной природе в результате загрязнения, составил 66 миллионов рублей. В данный момент, по информации источника, ведется опрос подозреваемых.

Ранее жители Челябинска пожаловались на фекальное озеро, которое образовалось в районе Челябинского металлургического завода (ЧМЗ). По их словам, нечистоты, которые в одно и то же место сливают ассенизаторы, стекают прямо в реку Миасс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл военное преимущество России

    Экологии Подмосковья нанесли ущерб на десятки миллионов рублей

    Россия запросила срочное заседание СБ ООН по «Северным потокам»

    Пленный боец ВСУ объяснил свой отказ воевать

    Россиян научили бороться с дрозофилами в доме

    Журналисты вновь заметили синяк на руке Трампа

    На Украине призвали перенять опыт России в сфере FPV-дронов

    Россиян научили правильно хранить яблоки

    Путин сделал прогноз по ключевой ставке в России

    Путин одобрил идею полного запрета вейпов в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости