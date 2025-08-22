Забота о себе
04:39, 22 августа 2025

Россиян предупредили об опасности сочетания определенных фруктов в салате

Диетолог Лебедева: Некоторые сочетания фруктов могут ухудшить пищеварение
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Giulumian / Shutterstock / Fotodom

Хотя фруктовые салаты кажутся безобидным и полезным блюдом, некоторые сочетания могут ухудшить пищеварение или снизить усвоение питательных веществ, предупредила доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Об этом специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«К нежелательным сочетаниям относятся кислые и сладкие фрукты. Например, апельсины с бананами или киви с виноградом. У них разная скорость переваривания, из-за этого может быть брожение и дискомфорт. Также фрукты с высоким содержанием воды и крахмалистые (арбуз плюс банан) — такое сочетание перегружает ЖКТ. Цитрусовые с молочными продуктами (апельсины и йогурт) — кислота может свернуть молоко, вызвав тяжесть в желудке», — перечислила Лебедева.

При этом специалист отметила, что к безопасным комбинациям можно отнести: сладкие фрукты, например, бананы, манго, финики в сочетании с полусладкими — яблоками, грушами; ягоды, например, клубника и черника в сочетании с кислыми фруктами, такими как киви и ананас. Еще одним безопасным сочетанием диетолог назвала зелень и нейтральные фрукты.

Если после фруктового салата возникает вздутие или изжога, проверьте, не смешиваете ли вы несовместимые виды. Оптимальный вариант — есть фрукты отдельно или сочетать их по принципу «одинаковой текстуры и кислотности»

Анастасия Лебедевадоцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ

Ранее диетолог Марина Копытько заявила, что о пользе яблок существует много мифов. Прежде всего специалист посоветовала перестать считать яблоки лучшим перекусом. На самом деле, по ее словам, фрукт лучше всего есть в качестве второго завтрака, а в вечерние часы от него лучше отказаться, так как обилие фруктозы грозит набором лишнего веса.

