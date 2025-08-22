Спорт
18:51, 22 августа 2025Спорт

Гендиректора клуба КХЛ дисквалифицировали за допинг

Гендиректора клуба КХЛ «Сочи» Игоря Григоренко дисквалифицировали за допинг
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Игорь Григоренко получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости.

Григоренко был назначен на эту должность 1 июля этого года, однако теперь ему запрещено исполнять обязанности из-за допингового нарушения. В КХЛ заявили, что дадут правовую оценку ситуации в соответствии с законодательством России.

Григоренко — бывший хоккеист, выступавший за такие клубы, как «Лада», «Северсталь», ЦСКА, «Металлург» и «Салават Юлаев». Он является обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимцев. После завершения карьеры Григоренко работал вице-президентом футзального клуба «Динамо» из Самары и советником генерального директора «Лады».

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допускать сборные России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета.

    Все новости