Известный рэпер в нижнем белье подрался с полицейскими

03:48, 22 августа 2025

TMZ: Рэпер Lil Nas X в трусах затеял драку с полицейскими в Лос-Анджелесе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, автор хита «Old Town Road», известный под псевдонимом Lil Nas X, задержан и госпитализирован после того, как в нижнем белье подрался с полицейскими. О случившемся сообщает портал TMZ.

В полицию поступило сообщение о голом мужчине в районе бульвара Вентура около 6:00. Очевидцы заметили исполнителя, который прогуливался по бульвару в одних трусах и ковбойских сапогах. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия по сигналу, артист стал набрасываться на них с кулаками.

Полицейские были вынуждены применить к 26-летнему Хиллу физическую силу, повалив его на землю. На место происшествия вызвали скорую помощь из-за возможной передозировки наркотиков, отметили телеканалу NBC источники в полиции Лос-Анджелеса.

Рэпер доставлен в больницу. Ему должны будут предъявить обвинение в нападении на офицеров при исполнении.

Ранее Lil Nas X переоделся в использованный тампон на Хеллоуин, чем рассердил фанаток. В ответ на провокационный перформанс поклонницы предложили отменить известного певца.

