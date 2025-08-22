Кардиолог призвал не отказываться полностью от соли

Кардиолог Рохас: Недостаток соли в рационе увеличивает риск проблем с сердцем

Если проанализировать рекомендации по здоровью с точки зрения современной науки, то пользу некоторых из них можно поставить под сомнение, заявил кардиолог Аурелио Рохас. Его слова приводит издание La Razon.

Так, врач опроверг утверждение, будто соль вредна для здоровья. Более того, он призвал не отказываться от этого продукта полностью ради сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. «Недостаток соли может быть столь же вреден, как и ее избыток. Если вы исключаете соль из рациона, вы также увеличиваете риск возникновения проблем с сердцем, особенно если занимаетесь спортом или ведете активный образ жизни», — предупредил Рохас.

По его словам, настоящим врагом для здоровья является не соль, а скрытый натрий, содержащийся в ультраобработанных продуктах. Именно его избыток увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому по возможности стоит ограничить потребление фастфуда и полуфабрикатов, заключил медик.

