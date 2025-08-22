Экономика
17:30, 22 августа 2025

Китай снизил закупки одного российского товара

Таможня КНР: Импорт российской муки за семь месяцев упал на 21 %
Кирилл Луцюк

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

За семь месяцев 2025 года Китай купил у России пшеничной и ржано-пшеничной муки на 12,22 миллиона долларов. Это подсчитали в Государственном таможенном управлении КНР. Выводы его специалистов процитировало «Интерфакс».

Если сравнивать с показателями за январь-июль 2024 года, то снижение оценивается в 21 процент. Июльские поставки упали в шесть раз. Если во второй летний месяц 2024 года КНР купила у РФ муки на 4,54 миллиона долларов, то в июле 2025 года всего на 760,8 тысячи долларов.

Впрочем, Россия все равно удержалась на втором месте в списке основных поставщиков муки на китайский рынок. На первом месте Япония, чей импорт вырос почти в полтора раза и оценивается в 24 миллиона долларов. Третья позиция у Франции с показателем в 7,22 миллиона долларов.

Отмечается также, что с января по июль Китай покупал муку из 14 стран.

В начале июня сообщалось, что Китай разрешил импортировать российские ржаную муку и манную крупу.

