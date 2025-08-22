Ценности
Кортни Кардашьян показала фото с секс-игрушкой

Телезвезда Кортни Кардашьян показала фото с игрушкой для взрослых
Карина Черных
Кадр: @lemme

Американская телезвезда Кортни Кардашьян показала фото с игрушкой для взрослых. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость предстала перед камерой в полупрозрачном бежевом топе без бюстгальтера и атласной черной юбке. При этом она прикрепила к одежде на груди металлические зажимы для сосков.

Данный кадр с секс-приспособлением блогерша, которая находится в браке с барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером, оставила без пояснений.

В июне Кортни Кардашьян в прозрачном платье показала обнаженные ягодицы на камеру.

