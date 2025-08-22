Комфортность проживания в российских новостройках оценили

MACON: Метраж строящихся квартир не соответствует реальным потребностям россиян

Средний метраж квартир в новостройках не отвечает реальным потребностям россиян. Такой вывод сделали аналитики компании MACON и девелопера «Талан». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя площадь объектов в новостройках в первом полугодии 2025 года составляла 49 квадратных метров. Показатель, как отмечают в компаниях, снижался вплоть до 2023 года и с тех пор практически не меняется. Сокращение площади квартир объяснялось борьбой за бюджеты среди девелоперов: чем меньше квартиры, тем конкурентнее рынок. Теперь же ситуация в отношении планировочных решений пришла к балансу, считают аналитики, — дальнейшего снижения не предвидится. «У снижения средней площади был свой предел», — говорится в исследовании. В отрасли ужесточили контроль за нормативами по паркингу и социальной инфраструктуре, что не позволяет застройщикам еще больше уменьшать метраж квартир. Давят на строительные компании и новые требования к минимальной площади «малогабариток» в Москве. Аналогичный закон был принят и в некоторых других крупных городах России.

Как показало исследование, текущие планировочные решения, предлагаемые застройщиками, хоть и соответствуют платежеспособности покупателей, не удовлетворяют потребности россиян в комфортных условиях проживания. К 2030 году власти планируют повысить обеспеченность жильем с 29 квадратных метров на человека до 33. Учитывая средний размер домохозяйств в России, к этому сроку средняя площадь жилья должна достичь 69 квадратов. Площадь нынешних квартир в новостройках в 1,4 раза меньше.

Ранее аналитики назвали самый популярный метраж квартир в Москве. Чаще всего столичные жители покупают жилье площадью 30-50 квадратных метров.