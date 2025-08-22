Силовые структуры
Легализовавший 10 тысяч иностранцев экс-подполковник МВД получил психическое расстройство

Родные заявили о заболевании у экс-замглавы ГУ МВД по миграции Тахтаулова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Родственники бывшего замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрия Тахтаулова, осужденного по делу о незаконной миграции, заявили, что он получил психическое расстройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных документов.

По словам родных, заболевание у Тахтаулова развилось из-за уголовного преследования. Однако информация об этом была оспорена: в материалах дела говорится, что с 2002 по 2021 год Тахтаулов ежегодно проходил медосмотр и каких-либо отклонений у него не было выявлено.

24 декабря 2024 года Тахтаулова приговорили к 6,5 года колонии и лишили звания по обвинению в легализации десяти тысяч иностранцев в России за денежное вознаграждение. Он лишился четырех квартир, семи машино-мест, двух автомобилей, двух земельных участков и жилого здания.

