Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в военных действиях

Лукашенко: Белоруссия будет воевать только в случае, если кто-то атакует ее

Белоруссия начнет военные действия только в случае нападения на страну. Такое условие назвал президент республики Александр Лукашенко, его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы никогда не ставили перед собой таких целей. Воевать мы будем только в одном случае: если кто-то атакует нас», — сказал он.

Лукашенко опроверг информацию о том, что Белоруссия вступит в украинский конфликт на стороне России в случае, если Украина и США не придут к общим договоренностям.

Ранее Лукашенко заявил, что Путину предлагали ударить комплексом баллистических ракет средней дальности «Орешник» по Банковой улице в Киеве, где располагается офис президента Украины, однако российский лидер отказался от этого.