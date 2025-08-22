Бывший СССР
Лукашенко объяснил верой в Бога выбор места переговоров России и США

Лукашенко: Рим не для православных
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Александр Лукашенко объяснил выбор места для переговоров России и США верой в Бога. Его приводит ТАСС.

«Ну, в Рим ехать как-то нам, православным...» — отметил он.

Лукашенко рассказал, что о разных вариантах встречи ему рассказал президент России Владимир Путин. Помимо Рима рассматривались также другие города и страны, среди которых: Женева, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Встреча Трампа и Путина состоялась 15 августа. Саммит продлился 2 часа 45 минут. По словам американского лидера, сторонам удалось прийти к соглашению по «очень многим» пунктам.

