Лукашенко оценил шаги Трампа по конфликту на Украине словами «классно сыграл свою роль»

Лукашенко: Трамп хорошо сыграл роль посредника между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп хорошо сыграл роль посредника между Россией и Украиной. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Трамп меня удивил. Он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что президент США не проиграл по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, так как встреча не включала обе стороны конфликта и конкретных договоренностей на ней быть не могло. При этом, отметил он, Трамп выполнял роль посредника, чтобы узнать позицию России.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Минск может стать организатором встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, если Москва об этом попросит. При этом она отметила, что Лукашенко не обсуждал такую возможность с президентом США Дональдом Трампом в ходе их телефонного разговора.