Лукашенко рассказал о вмешавшихся в разговор с Трампом «врагах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл новые подробности о телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Его слова передает агентство БелТА.
Лукашенко сообщил, что вскоре после начала разговора связь прервалась. После этого Трамп перезвонил ему, Лукашенко пошутил: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор».
В ходе переговоров также обсуждалась встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Лукашенко рассказал о его предложении Путину ударить «Орешником» по офису украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что российский президент ответил: «ни в коем случае!»