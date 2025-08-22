Бывший СССР
Лукашенко рассказал о вмешавшихся в разговор с Трампом «врагах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл новые подробности о телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Его слова передает агентство БелТА.

Лукашенко сообщил, что вскоре после начала разговора связь прервалась. После этого Трамп перезвонил ему, Лукашенко пошутил: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор».

В ходе переговоров также обсуждалась встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко рассказал о его предложении Путину ударить «Орешником» по офису украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что российский президент ответил: «ни в коем случае!»

