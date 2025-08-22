Лукашенко рассказал о «хотелках» по переговорам Путина и Зеленского

Лукашенко: У Минска нет «хотелок» по переговорам Путина и Зеленского

У Белоруссии нет своих «хотелок» в отношении возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но их можно организовать в Минске. Об этом рассказал лидер Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Лукашенко сказал, что не болеет "хотелками" организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Минске, хотя это было бы идеальным местом для них», — говорится в публикации.

Он добавил, что в случае необходимости Минск может организовать площадку для переговоров двух лидеров в течение одного дня.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Минск может стать организатором встречи Путина и Зеленского, если Москва об этом попросит. При этом она отметила, что Лукашенко не обсуждал такую возможность с президентом США Дональдом Трампом в ходе их телефонного разговора.