Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 22 августа 2025Забота о себе

Любителей горячих напитков предупредили о риске развития угрожающей жизни болезни

Infobae: Горячие напитки повышают риск развития рака пищевода
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Clay Banks / Unsplash

Врачи из Международного агентства по изучению рака заявили, что горячие напитки представляют серьезную опасность для здоровья. Их слова приводит издание Infobae.

Специалисты предупредили, что из-за горячих чая и кофе существенно повышается риск развития онкологических заболеваний пищевода. Причиной тому является его постоянное термическое повреждение. Из-за этого в клетках слизистой оболочки пищевода начинаются патологические процессы, которые могут перерасти в рак.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Кроме того, продолжили врачи, у любителей горячих напитков ослаблен защитный барьер пищевода, вследствие чего на него сильнее обычного воздействуют различные агрессивные факторы, к примеру, кислотный рефлюкс. Среди других факторов риска развития рака пищевода в Американском онкологическом обществе выделили курение, алкоголь, ожирение и наследственную предрасположенность.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала, как снизить риск развития рака легких. По ее словам, для этого стоит вылечить хронический бронхит при его наличии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность задержанного по делу о подрыве «Северных потоков» украинца. Выяснилось, что он служил в СБУ

    Украину обвинили в поставке дронов боевикам-исламистам

    Женщина проснулась ночью и обнаружила над собой голого незнакомца

    Любителей горячих напитков предупредили о риске развития угрожающей жизни болезни

    Невеста Роналду опубликовала фото в прозрачных шортах

    Полицейские поймали голубя со зловещей запиской

    В Китае назвали причину отказа Зеленского от нейтральных гарантов безопасности

    Найден уникальный способ похудения без лекарств

    В Германии назвали условие успеха переговоров Путина и Зеленского

    Названа лучшая температура комнаты для сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости