Любителей горячих напитков предупредили о риске развития угрожающей жизни болезни

Infobae: Горячие напитки повышают риск развития рака пищевода

Врачи из Международного агентства по изучению рака заявили, что горячие напитки представляют серьезную опасность для здоровья. Их слова приводит издание Infobae.

Специалисты предупредили, что из-за горячих чая и кофе существенно повышается риск развития онкологических заболеваний пищевода. Причиной тому является его постоянное термическое повреждение. Из-за этого в клетках слизистой оболочки пищевода начинаются патологические процессы, которые могут перерасти в рак.

Кроме того, продолжили врачи, у любителей горячих напитков ослаблен защитный барьер пищевода, вследствие чего на него сильнее обычного воздействуют различные агрессивные факторы, к примеру, кислотный рефлюкс. Среди других факторов риска развития рака пищевода в Американском онкологическом обществе выделили курение, алкоголь, ожирение и наследственную предрасположенность.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала, как снизить риск развития рака легких. По ее словам, для этого стоит вылечить хронический бронхит при его наличии.