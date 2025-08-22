Путешествия
Месяцами насиловавший школьницу в отелях мужчина получил наказание спустя 20 лет

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: National Crime Agency

Месяцами насиловавший школьницу в отелях английского Ротерема мужчина получил наказание лишь спустя 20 лет. Об этом сообщает ITV.

Уточняется, что преступления происходили в 2005-м, на тот момент Полу Ричардсону было 42 года, а его жертве — 14 лет. У девочки были трудности в общении с семьей, из-за чего взрослому мужчине удавалось легко ею манипулировать. После знакомства он посылал ей подарки, любовные письма, алкоголь.

Ричардсон забирал ее из школы на машине и отвозил в гостиницы, где насиловал, не обращая внимания на ее протесты. Когда подросток пыталась прекратить общение, он угрожал ей или заставлял подчиняться с помощью манипуляций.

В 2022 году пострадавшая решилась рассказать обо всем полиции. В результате расследования насильник был арестован, а в 2025 году его приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Ранее пожилой пассажир авиакомпании Delta Airlines во время полета попытался изнасиловать подростка и избежал тюремного заключения из-за того, что болеет раком.

