Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:57, 22 августа 2025Бывший СССР

На Украине заявили о сильном ударе по Славянску и Краматорску

«Страна.ua»: По Славянску и Краматорску в ДНР нанесли сильный удар
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По Славянску и Краматорску в Донецкой народной республике (ДНР) был нанесен сильный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«Сильный обстрел Славянска и Краматорска продолжается, пишут местные паблики», — говорится в публикации.

Сколько раздалось взрывов и в каких частях городов, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска. Для атаки был применен расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Российский каноист выиграл золото чемпионата мира

    Арестованный по делу о «Северных потоках» украинец озвучил свое алиби

    В Европе аномальная жара лишила жизни гида прямо во время экскурсии

    Политолог Марков словом «обалдеть» отреагировал на признание иноагентом

    В лесу обнаружили клад с 600 золотыми и серебряными монетами

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Одна страна отказалась отправлять войска на Украину

    Политолога Маркова признали иноагентом

    Место сборки ракет «Фламинго» нашли по фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости