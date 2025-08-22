Назван неочевидный провокатор появления отеков и лишнего веса

Эндокринолог Губкина: Отечность и лишний вес могут указывать на гипотериоз

Внезапно появившиеся отеки и необъяснимое появление лишнего веса могут говорить о развитии патологии щитовидной железы, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина. Неочевидный провокатор этих симптомов она назвала в беседе с aif.ru.

По словам Губкиной, такие симптомы могут указывать на гипотиреоз. При этом в большинстве случаев специфические проявления этого заболевания отсутствуют. «Иногда возникают жалобы на слабость, быструю утомляемость, сонливость, снижение памяти, отечность лица, конечностей, прибавку в весе, сухость и бледность кожных покровов, снижение настроения, апатию, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы», — перечислила врач.

Она предупредила, что запущенный гипотиреоз у взрослых приводит к возникновению осложнений со стороны внутренних органов, у детей может спровоцировать нарушение физического и психического развития, а у беременных женщин повышает риск развития патологий плода.

Лечение гипотиреоза, продолжила Губкина, заключается в приеме заместительной гормональной терапии на постоянной основе под наблюдением врача. Дозировка лекарства, которое восстанавливает уровень гормонов, может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей и результатов лабораторных анализов, заключила врач.

