Врач дала советы по избавлению от запора

Эндокринолог, диетолог Татьяна Гудожникова дала несколько советов, которые помогут устранить запор и предотвратить его появление. Слова врача приводит «Газета.Ru».

Медик обратила внимание, что способ избавления от запора зависит от причины его возникновения. По словам специалистки, спровоцировать проблемы с опорожнением кишечника могут избыточное потребление алкоголя и кофеина, путешествия, стресс, депрессия, низкая физическая активность, неправильное питание или обезвоживание.

Гудожникова отметила, что устранение этих причин быстро помогает восстановить работу кишечника и вернуть регулярный стул. Также для профилактики проблем со стулом она рекомендовала соблюдать питьевой режим (пить не менее 1,5 литра воды в день), есть больше клетчатки и чаще гулять на свежем воздухе.

«Если запоры становятся хроническими и не поддаются лечению простыми методами, необходимо обратиться к врачу. Регулярные трудности с опорожнением кишечника могут быть признаком скрытых заболеваний, требующих тщательной диагностики», — заявила врач.

