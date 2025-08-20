Забота о себе
18:34, 20 августа 2025Забота о себе

Врач дала советы по избавлению от запора

Диетолог Гудожникова: Устранить запор поможет соблюдение питьевого режима
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: bigshot01 / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог, диетолог Татьяна Гудожникова дала несколько советов, которые помогут устранить запор и предотвратить его появление. Слова врача приводит «Газета.Ru».

Медик обратила внимание, что способ избавления от запора зависит от причины его возникновения. По словам специалистки, спровоцировать проблемы с опорожнением кишечника могут избыточное потребление алкоголя и кофеина, путешествия, стресс, депрессия, низкая физическая активность, неправильное питание или обезвоживание.

Гудожникова отметила, что устранение этих причин быстро помогает восстановить работу кишечника и вернуть регулярный стул. Также для профилактики проблем со стулом она рекомендовала соблюдать питьевой режим (пить не менее 1,5 литра воды в день), есть больше клетчатки и чаще гулять на свежем воздухе.

«Если запоры становятся хроническими и не поддаются лечению простыми методами, необходимо обратиться к врачу. Регулярные трудности с опорожнением кишечника могут быть признаком скрытых заболеваний, требующих тщательной диагностики», — заявила врач.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Констанденков назвал продукты, которые вызывают хронические запоры. По его словам, прежде всего к такой еде относится фастфуд.

