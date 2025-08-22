Назван способ выявить опасную патологию с помощью одного жеста

Кардиолог Рохас: При гибкости суставов повышен риск развития аневризмы аорты

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что с помощью всего одного жеста можно выявить у себя опасную патологию и тем самым спасти себе жизнь. Об этом необычном способе самодиагностики написало издание Vanitatis.

«Если вы можете вывести большой палец за пределы противоположного края ладони, особенно если делаете это с легкостью, то у вас может быть повышена гибкость суставов», — объяснил Рохас.

Этот симптом, продолжил он, указывает на слабость соединительной ткани. У таких людей значительно повышен риск развития аневризмы аорты, которая зачастую протекает без каких-либо проявлений, но может привести к летальному исходу в случае поздней диагностики. В связи с этим Рохас призвал обратиться к врачу тех людей, которые провалили тест и у которых в семье имелись случаи заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее кардиолог Юлия Маршинцева рассказала о предвестниках сердечного приступа. Так, она призвала обратить внимание на затрудненное дыхание.