Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:31, 22 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Названа лучшая температура комнаты для сна

Терапевт Коньков назвал самым здоровым сон при температуре 18-22 градуса
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Сон при температуре в комнате от 18 до 22 градусов является самым здоровым, рассказал «Ленте.ру» заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университет Росбиотех Александр Коньков. Он объяснил, что при температуре выше или ниже качество сна заметно снижается.

«Согласно исследованиям в области сомнологии и физиологии, наиболее комфортная температура для сна – 18–22 градуса. При таких условиях организм легче переходит в фазу глубокого сна, а терморегуляция не нарушается. При температуре выше 24 градусов усиливается потоотделение, нарушается сердечный ритм и снижается качество сна», — сказал Коньков.

Температура ниже 16 градусов, по словам терапевта, заставляет тело тратить энергию на согревание, что мешает расслаблению. При этом, как он подчеркнул, проветривать комнату все равно необходимо — свежий воздух улучшает кислородный обмен.

«Используйте дышащее постельное белье — оно помогает регулировать температуру. Если жарко — охладите подушку или используйте вентилятор. Если холодно — прогревайте ноги, — рекомендовал Коньков. Для младенцев оптимальны 20–22 градуса. А людям с нарушениями сна лучше спать при 17-19 градусах — это ускоряет засыпание».

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал продукты, которые помогают уснуть. По его словам, бананы помогают снять напряжение мышц, а теплое молоко расслабляет нервную систему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность задержанного по делу о подрыве «Северных потоков» украинца. Выяснилось, что он служил в СБУ

    ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет

    Россиянка сравнила жизнь в Латинской Америке и на родине фразой «они не обвешаны злостью»

    Названа лучшая температура комнаты для сна

    Россия вышла из процесса ООН по задержанию украинских кораблей

    В США раскрыли цель новых гарантий безопасности от ЕС для Украины

    Слова Зеленского о гарантах безопасности Украины назвали нелогичными

    Выявлены очевидные свидетельства сексуальной несовместимости партнеров

    На Украине мужчине дали срок за раздачу гуманитарной помощи от России

    Раскрыта идеальная разница в возрасте между супругами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости