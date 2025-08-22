Названа лучшая температура комнаты для сна

Терапевт Коньков назвал самым здоровым сон при температуре 18-22 градуса

Сон при температуре в комнате от 18 до 22 градусов является самым здоровым, рассказал «Ленте.ру» заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университет Росбиотех Александр Коньков. Он объяснил, что при температуре выше или ниже качество сна заметно снижается.

«Согласно исследованиям в области сомнологии и физиологии, наиболее комфортная температура для сна – 18–22 градуса. При таких условиях организм легче переходит в фазу глубокого сна, а терморегуляция не нарушается. При температуре выше 24 градусов усиливается потоотделение, нарушается сердечный ритм и снижается качество сна», — сказал Коньков.

Температура ниже 16 градусов, по словам терапевта, заставляет тело тратить энергию на согревание, что мешает расслаблению. При этом, как он подчеркнул, проветривать комнату все равно необходимо — свежий воздух улучшает кислородный обмен.

«Используйте дышащее постельное белье — оно помогает регулировать температуру. Если жарко — охладите подушку или используйте вентилятор. Если холодно — прогревайте ноги, — рекомендовал Коньков. Для младенцев оптимальны 20–22 градуса. А людям с нарушениями сна лучше спать при 17-19 градусах — это ускоряет засыпание».

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал продукты, которые помогают уснуть. По его словам, бананы помогают снять напряжение мышц, а теплое молоко расслабляет нервную систему.