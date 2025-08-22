Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:17, 22 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия уничтожения штаба бригады ВСУ ударом трехтонной бомбы

Военный Дандыкин назвал критичным для ВСУ уничтожение штаба 77-й бригады
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Уничтожение штаба 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области означает потерю связи между подразделениями, что чревато резким снижением боеспособности сил противника, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Уничтожение штаба означает обрушения управления всей бригадой. Нет связи между подразделениями, частями батальона. Это буквально самое страшное, что может произойти: военные не знают, куда идти, как действовать. Начинается неразбериха, что, естественно, дает российским военным возможность для успешного рывка», — объяснил военный эксперт.

Он указал, что 50 военных, которые, как предполагается, были ликвидированы, — это практически весь штаб. Дандыкин не исключил, что жертвами могли стать и иностранные кураторы, находившиеся в расположении. Произошедшее, как отметил собеседник «Ленты.ру», особенно критично на харьковском направлении, где идут активные бои.

«Бои идут, российские военные продвигаются. Это зона безопасности. Чем больше она будет, тем лучше для нас на переговорах и для безопасности в принципе. Противник, естественно, цепляется за территории, перебрасывает новые силы», — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что штаб был уничтожен ударом трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000. Мирных жителей среди пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта и записал видео с автоматом

    Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

    Раскрыты планы россиян на осень

    Россиянин получил самое строгое наказание за изнасилование школьницы и расправу над ней

    Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

    Оскароносный американский режиссер примет участие в Московской неделе кино

    Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

    В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

    66-летнюю актрису обругали в сети за оголенный бюст на детском канале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости