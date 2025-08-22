Экономика
Названы районы Москвы с сильно подорожавшими съемными квартирами

Лидером по росту цен на аренду квартир стал Тимирязевский район Москвы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В июле 2025 года аренда однокомнатных квартир сильнее всего подорожала в Тимирязевском районе Москвы. Локации столицы с самым заметным ростом цен на съемное жилье назвали эксперты сервиса «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Средняя стоимость аренды в занявшем первое место районе увеличилась на 21,4 процента с июня, до 75,4 тысячи рублей в месяц. Вторую строчку по этому показателю занимает район Сокол — там съемные «однушки» подорожали в среднем на 21,3 процента, до 77,4 тысячи рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров район Дорогомилово с ростом цен на 20,4 процента, до 118,5 тысячи рублей в месяц.

В топ-пять также вошли районы Хамовники (плюс 20,1 процента, до 120,2 тысячи рублей) и Красносельский (плюс 18,2 процента, до 100,8 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что в середине августа снять квартиру в Москве получится минимум за 35 тысяч рублей в месяц. При этом, по словам специалистов, в столице предлагают очень мало вариантов с таким бюджетом — в основном они будут расположены в новых границах столицы.

