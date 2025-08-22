Россия
04:03, 22 августа 2025

Ночные удары дронов ВСУ привели к возгораниям в Волгоградской области

Бочаров: Удары ВСУ по Волгоградской области привели к возгоранию растительности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его комментарий распространил Telegram-аккаунт региональной администрации.

По данным чиновника, удары БПЛА отражаются силами средств противовоздушной обороны. Из-за упавших обломков вражеских дронов на юге города возникли локальные возгорания сухой растительности. Они произошли в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона

Как уточняется, на местах уже работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет.

21 августа сообщалось, что в Воронежской области задержали 19 поездов из-за падения беспилотника. Инцидент случился на участке Россошь--Сохрановка.

