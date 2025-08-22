Основателя «зацепинга» в России освободили от наказания

Суд освободил от наказания основоположника зацепинга в России Громова

Мировой суд освободил от колонии основоположника «зацепинга» в России Романа Громова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Громова признали виновным в преступлении по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни.

Следствие и суд установили, что мужчина не раз склонял подростков к таким действиям, осознавая всю их опасность. Он также администрировал в социальных сетях несколько групп о «зацепинге», которые теперь заблокированы.

Суд принял во внимание тот факт, что Громов во время расследования уголовного дела содержался под стражей. Ему назначили штраф в размере ста тысяч рублей.

