Певица Бьянка в крошечном бикини снялась в откровенной позе

Певица Бьянка в желтом бикини снялась с разведенными в стороны ногами
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @biankarnb

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) снялась в откровенной позе во время отдыха в Таиланде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре, стоя у камней. Она позировала в крошечном желтом бикини, разведя ноги в стороны перед камерой.

В то же время знаменитость распустила уложенные волнами волосы и надела солнцезащитные очки. «Завтра уезжать. Очень хочется и одновременно не хочется. Пока-пока, мой Тай», — указала в подписи артистка.

Ранее в августе российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась крупным планом в откровенном виде.

