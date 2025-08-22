Экономика
17:23, 22 августа 2025Экономика

Подсчитаны траты студентов на аренду жилья в Москве

«Яндекс Аренда»: Студенты тратят на аренду жилья в Москве 59 тыс. руб.
Мария Черкасова

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В среднем 59 тысяч рублей в месяц тратят студенты на аренду жилья в Москве и Подмосковье. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Яндекс Аренды», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Студенты без работы чаще снимают студии и двухкомнатные квартиры, чтобы комфортно жить с соседом и делить расходы. Работающие студенты предпочитают снимать однокомнатные квартиры и жить одни. Те, кто совмещает учебу и работу, платят в среднем 56,3 тысячи рублей в месяц, а учащиеся без собственного заработка — 59,5 тысячи рублей.

Среди работающих студентов однокомнатное жилье снимают 58 процентов арендаторов. Медианная стоимость такой аренды — 47,9 тысячи рублей. Далее идут двухкомнатные квартиры (27 процентов, 59,2 тысячи рублей), студии (9 процентов, 50,4 тысячи рублей) и трехкомнатные квартиры (6 процентов, 67,8 тысячи рублей).

Студенты без работы выбирают студии со средней стоимостью аренды в 37 тысяч рублей, однокомнатные квартиры за 46,5 тысячи рублей, «двушки» за 74,3 тысячи и трехкомнатные квартиры стоимостью примерно 80 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что студенты составляют лишь небольшую часть арендаторов. Большая часть студентов в московском регионе снимают квартиру не одни, а с партнером (46,1 процента) или с друзьями (12 процентов).

Ранее стало известно, что в июле 2025 года аренда однокомнатных квартир сильнее всего подорожала в Тимирязевском районе Москвы. Средняя стоимость аренды здесь увеличилась на 21,4 процента с июня, до 75,4 тысячи рублей в месяц.

    Все новости