18:05, 22 августа 2025

Покупка машин обернулась для россиянина потерей 20 миллионов рублей

В Москве аферисты обманули на 20 млн рублей желающего купить машины мужчину
Варвара Митина (редактор)

Фото: R Photography Background / Shutterstock / Fotodom  

В Москву аферисты обманули на 19,6 миллиона рублей местного жителя под предлогом помощи в покупке машин. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Сначала мужчина обратился в правоохранительные органы и надеялся на возбуждение дела, однако ему отказали. После этого москвич обратился в столичную прокуратуру. В результате постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили, а затем по требованию прокуратуры его возбудили по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сыщики выявили связанную со спецоперацией аферу по оформлению микрозаймов на россиян.

