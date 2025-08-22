Покупка машин обернулась для россиянина потерей 20 миллионов рублей

В Москве аферисты обманули на 20 млн рублей желающего купить машины мужчину

В Москву аферисты обманули на 19,6 миллиона рублей местного жителя под предлогом помощи в покупке машин. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Сначала мужчина обратился в правоохранительные органы и надеялся на возбуждение дела, однако ему отказали. После этого москвич обратился в столичную прокуратуру. В результате постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили, а затем по требованию прокуратуры его возбудили по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

