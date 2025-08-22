Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 22 августа 2025РоссияЭксклюзив

Политолог Марков словом «обалдеть» отреагировал на признание иноагентом

Признанный иноагентом политолог Марков заявил о попытках его опорочить
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Политолог Сергей Марков словом «обалдеть» отреагировал на включение в реестр иноагентов. Решение Минюста он прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Да вы что? Обалдеть, — удивился Марков. — Я думаю, это враги России пытаются нас так опорочить».

Ранее в пятницу, 22 августа, стало известно, что политолога Маркова признали иностранным агентом. Его данные появились в соответствующем реестре Минюста России.

Кроме того, реестр пополнили блогер Дмитрия Нюберг и проект «Алиф ТВ». Блогер, как сообщили в министерстве, выступал против спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Российский каноист выиграл золото чемпионата мира

    Арестованный по делу о «Северных потоках» украинец озвучил свое алиби

    В Европе аномальная жара лишила жизни гида прямо во время экскурсии

    Политолог Марков словом «обалдеть» отреагировал на признание иноагентом

    В лесу обнаружили клад с 600 золотыми и серебряными монетами

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Одна страна отказалась отправлять войска на Украину

    Политолога Маркова признали иноагентом

    Место сборки ракет «Фламинго» нашли по фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости