Финская компания сообщила о начале поставок боевых дронов Украине

Финская Summa Defence анонсировала первые поставки БПЛА Украине до конца года

До конца года финская компания Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, поставит Украине первую партию беспилотников. Об этом со ссылкой на сообщение производителя сообщает РИА Новости.

В конце прошлого года компания указывала, что в начале 2025-го начнет производить дроны для поставок Киеву, для чего планировалось создать отдельное предприятие. В новом сообщении говорится, что мощности запущены, идет производство тестовой партии.

Также компания планирует организовать дочернее предприятие Summa Drones, которое построит завод в Финляндии совместно с украинскими партнерами. В их число войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Помимо БПЛА, Summa Drones начнет выпуск беспилотных надводных аппаратов и наземных транспортных средств.

Ранее стало известно, что оборот крупнейшего в Германии оборонного концерна Rheinmetal в первом полугодии вырос на 24 процента, до рекордных 4,7 миллиарда евро. Финансовые успехи компании связаны с поставками на Украину произведенных вооружений и боеприпасов.