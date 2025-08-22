Появилось видео боя добровольцев с автоматами против дрона ВСУ в российском регионе

Гладков опубликовал видео боя добровольцев подразделения «Барс» с дроном ВСУ

Бой добровольцев подразделения «Барс-Белгород» против дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в белгородском приграничье сняли на видео. Ролик опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На кадрах видны несколько бойцов добровольческого подразделения, которые ведут огонь по беспилотнику противника. В один момент им удается его сбить.

«Группа сопровождения прикрывала ремонтную бригаду, которая занималась восстановлением кабеля и трансформатора в Шебекинском округе. В этот момент обнаружен и уничтожен дрон ВСУ», — подписал ролик Гладков.

Ранее губернатор показал видео уничтожения украинского беспилотника «Баба-яга» из стрелкового оружия под Шебекино. На представленном ролике, снятом от первого лица, видно, как солдат стреляет по беспилотнику из автомата.