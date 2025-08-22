Пойман огромный окунь весом 24 килограмма

В Бангладеш поймали огромного 24-килограммового баррамунди

В Бангладеш поймали огромного окуня-баррамунди весом 24 килограмма. Об этом сообщает BSS.

Рыба попала в сети в Бенгальском заливе недалеко от города Патуакахали. На аукционе она ушла с молотка за 36 тысяч така (24 тысячи рублей).

Координатор природоохранного движения Coastal Environment Protection Movement Kuakata КМ Баччу заявил, что такие крупные экземпляры стали встречаться реже. По его словам, баррамунди сравнимых размеров чаще попадались пять-семь лет назад.

Старший офицер управления рыболовства Калапары-Упазилы Апу Саха связал появление в регионе больших окуней с недавним ограничением лова. «Это результат запрета, — считает он. — После 58-дневного запрета на лов рыбаки выходят в море, и естественно им в сети попадается крупная рыба».

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша рыбаки поймали гигантского сома-дьявола, весящего 170 килограммов. Чтобы поднять необычный улов, требовалось четыре-пять человек.