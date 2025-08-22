Предсказано завершение курортного сезона на Черном море

Синоптик Шувалов: Курортный сезон на Черном море завершится в конце сентября

В ближайшее время на курортах Краснодарского края и Крыма сохранится хорошая погода для отдыхающих — сезон завершится не раньше конца сентября. Такой срок предсказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

В Сочи, по словам синоптика, воздух будет прогреваться до плюс 25-27 градусов, а в Крыму — до плюс 30 градусов. До конца августа ожидается солнечная и сухая погода. Примерно до начала октября условия будут комфортными для отдыха на Черноморском побережье — вода и воздух будут подходящих для этого температур.

Ранее в Калининградской области увидели водяной смерч. Вихрь возник утром в пятницу, 22 августа, у Куршской косы. Он развернулся на фоне темно-синего неба. Вода, в свою очередь, приобрела зеленоватый оттенок.

Синоптики сообщили, что до конца недели в регионе сохранятся благоприятные условия для формирования водяных смерчей над морем и заливами, поскольку температура поверхности воды значительно выше, чем воздушной массы под кучево-дождевой облачностью.

