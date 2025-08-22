Мир
Президент Финляндии рассказал о неожиданной помощи Лаврова

Стубб рассказал, как его спасло наличие контакта Лаврова в телефоне
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о случае, когда во время поездки в Россию его спасло наличие в телефоне контакта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Его историей поделился телеканал Yle, ссылаясь на недавно вышедшую книгу финского лидера.

Инцидент произошел во времена, когда Стубб был главой МИД Финляндии и возвращался из поездки в Сибирь. При этом у него не оказалось с собой необходимых документов, сотрудники аэропорта хотели задержать политика.

«Я теряю терпение и показываю номер Сергея Лаврова у себя в телефоне. Если нас не отпустят, я ему позвоню. Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает», — рассказал Стубб в своей книге.

Ранее Лавров напомнил финскому президенту историю его страны. Он подчеркнул, что Финляндия взяла на себя обязательства и подписала договор о вечном нейтралитете, но при этом вступила в НАТО.

