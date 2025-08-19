Мир
14:23, 19 августа 2025Мир

Лавров напомнил Стуббу историю Финляндии

Лавров: Финляндия подписывала договор о вечном нейтралитете, но вступила в НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Финляндия взяла на себя обязательства и подписала договор о вечном нейтралитете, но при этом вступила в Североатлантический альянс. Таким образом глава МИД России Сергей Лавров напомнил финскому президенту Александру Стуббу историю собственной страны, передает ТАСС.

«В 1944 году Финляндия, которая была на стороне гитлеровской Германии, подписала договоренности с СССР. Недавно президент Стубб цитировал это. Я его хорошо знаю, он был главой МИД. Они подписали договор о вечном нейтралитете, о том, что ни одна из сторон – ни СССР, ни Финляндия – никогда не вступят в структуры, направленные против другой стороны. Где все это?», — задался вопросом дипломат.

Лавров указал на то, что финская сторона вступила в НАТО, которую Москва «считает своим врагом». Он также подчеркнул, что территориальные изменения часто являются «неотъемлемым компонентом» достижения договоренностей об урегулировании конфликтов.

Ранее Стубб сравнил украинский конфликт с советско-финской войной и заявил, что данные ситуации похожи. По его словам, он не имел в виду, что Украина должна будет стать нейтральной и пойти на территориальные уступки, как это сделала Финляндия в 1944 году.

