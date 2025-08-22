Культура
15:00, 22 августа 2025

Пригожин признался в чувстве вины перед детьми

Продюсер Пригожин признался, что не уделял достаточно внимания своим детям
Ольга Коровина

Фото: Alexandra Pereba / NEWS.ru / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что испытывает чувство вины из-за недостаточного внимания к собственным детям. Об этом он рассказал в шоу «Пара нормальных».

Пригожин заявил, что был занят продюсированием начинающих музыкантов, когда его дети были маленькими. Пока он уделял все время работе, Даная, Дмитрий и Елизавета успели повзрослеть.

«Конечно, самая большая боль, которая во мне живет, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли», — поделился Пригожин.

Медиаменеджер подчеркнул, что дети певицы Валерии, рожденные в браке с композитором Александром Шульгиным, также стали для него родными. Он отметил, что ему очень приятно, когда Анна, Артемий и Арсений называют его «папой». «Наверное, это самая высокая награда, которая может быть со стороны детей, которые родились не от тебя», — добавил Пригожин.

Ранее Пригожин сообщил о гибели мужа его дочери Данаи Евгения Ткаченко в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Известно, что у девушки есть сын Даниэль, который появился на свет в августе 2022 года.

