Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:56, 22 августа 2025Из жизни

Проблемного волка Брама решили отстрелить

Власти Нидерландов разрешили отстрел проблемного волка после нападений на людей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Волк по кличке Брам несколько раз напал на людей в лесном массиве Утрехтсе-Хевелрюг под Утрехтом, Нидерланды. Об этом сообщает Dutch News.

Проблемный хищник, имеющий официальный идентификатор GW3237m, в июле серьезно ранил шестилетнего мальчика у пирамиды Аустерлица, а в мае укусил туриста. ДНК-экспертиза подтвердила, что этот же волк был причастен к другим инцидентам за последние полтора года. Власти провинция Утрехт решили разрешить отстрел животного, но охотники пока не могут его найти.

Власти разместили на дорогах знаки «Избегайте лес Утрехтсе-Хевелрюг», что вызвало протесты местных предпринимателей. «Из-за этой кампании у нас полностью прекратился поток посетителей», — жалуется управляющая ресторана ’t Lanshuys Маайке Хауткамп.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Защитники животных из Extinction Rebellion провели марш протеста. Они утверждают, что волка наказывают за действия людей, которые прикармливали его для фото.

Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке в США бизон жестоко отомстил волку за нападение. Он ударил хищника в морду копытом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В США высказались о рыщущем подальше от Украины российском «Медведе»

    Покупка машин обернулась для россиянина потерей 20 миллионов рублей

    Россиянин напал на женщину с ребенком из-за одежды

    Проблемного волка Брама решили отстрелить

    Трампа заметили в кепке «Трамп во всем прав»

    «Динамо» сделало дорогой подарок Овечкину

    Москвичам пообещали теплые выходные

    Подрыв автомобиля в Донецке попал на видео

    Российский подросток бил сверстника по голове со словами «он еще не упал» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости