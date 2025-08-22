Проблемного волка Брама решили отстрелить

Власти Нидерландов разрешили отстрел проблемного волка после нападений на людей

Волк по кличке Брам несколько раз напал на людей в лесном массиве Утрехтсе-Хевелрюг под Утрехтом, Нидерланды. Об этом сообщает Dutch News.

Проблемный хищник, имеющий официальный идентификатор GW3237m, в июле серьезно ранил шестилетнего мальчика у пирамиды Аустерлица, а в мае укусил туриста. ДНК-экспертиза подтвердила, что этот же волк был причастен к другим инцидентам за последние полтора года. Власти провинция Утрехт решили разрешить отстрел животного, но охотники пока не могут его найти.

Власти разместили на дорогах знаки «Избегайте лес Утрехтсе-Хевелрюг», что вызвало протесты местных предпринимателей. «Из-за этой кампании у нас полностью прекратился поток посетителей», — жалуется управляющая ресторана ’t Lanshuys Маайке Хауткамп.

Защитники животных из Extinction Rebellion провели марш протеста. Они утверждают, что волка наказывают за действия людей, которые прикармливали его для фото.

