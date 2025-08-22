Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли

Президент России Владимир Путин поблагодарил первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, чтобы сохранить и приумножить великое наследие, в 2007 году в стране была создана государственная корпорация «Росатом». «Вот Сергей Владиленович занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что решение о создании «Росатома» задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли в XXI веке.

Ранее Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной промышленности с 80-летием отрасли, выразил уверенность в том, что российская атомная промышленность продолжит развивать международное сотрудничество.