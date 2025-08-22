Бывший СССР
Путин поздравил с днем рождения жену Алиева и попросил передать мужу привет

Путин поздравил с днем рождения вице-президента Азербайджана Алиеву
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву и попросил передать привет ее мужу, лидеру республики Ильхаму Алиеву. Телеграмму с поздравлением публикует агентство Азертадж.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. (...) Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам вашей семьи», — говорится в публикации.

Российский лидер пожелал Алиевой здоровья, благополучия, а также успехов в государственной деятельности.

Ранее Алиев заявил о необходимости готовить Азербайджан к войне. По его словам, в Баку не хотят новых конфликтов, но будут к ним готовы.

