Алиев заявил о необходимости готовности Азербайджана к войне

Алиев: Азербайджан не хочет войны, однако должен быть готов к ней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Вооруженные силы Азербайджана должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне из-за невозможности «предугадать, что будет завтра». Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, передает «Интерфакс».

«Гарант нашей безопасности — мы сами», — подчеркнул он, отметив, что Азербайджан не хочет войны, но готов к ней.

Алиев добавил, что после завершения Второй Карабахской войны в 2020 году численность сил специального назначения страны была увеличена на тысячи бойцов. В частности, по его словам, в Азербайджан поставлены современные беспилотники, артиллерийские системы. Кроме того, были заключены контракты на новые боевые самолеты.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами. В нем речь шла о спорном Зангезурском коридоре, который соединяет Азербайджан и Нахичевань через Армению.

