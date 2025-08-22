Путин раскрыл военное преимущество России

Путин назвал преимуществом РФ пропадающие с радаров подлодки в северных широтах

Вопросы обороноспособности России во многом связаны с использованием северных широт. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

Кроме того, российский лидер раскрыл, что стратегические подводные лодки, которые ходят в этом регионе, являются военным преимуществом РФ. Он обратил внимание на то, что подлодки в северных широтах «пропадают с радаров».

Ранее стало известно, что в ближайшие годы Россия завершит модернизацию от трех до пяти атомных подводных лодок, построенных в 80-90-х годах. Также ведутся работы по модернизации субмарины проекта 949АМ («Иркутск»), которая получит возможность запускать ракеты «Циркон».