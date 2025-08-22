Россия
23:17, 22 августа 2025Россия

Путин рассказал об отношении к партнерам в атомной сфере

Путин: Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере, она создает отрасль. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не сажаем на крючок наших партнеров — чтобы построить, а потом им создать рынок и постоянно этот рынок держать за собой. Мы создаем отрасль, мы готовим кадры, мы создаем возможности для производства оборудования, локализуем на месте», — рассказал Путин об отношении к партнерам.

Ранее российский лидер заявил, что американские атомщики, помогавшие СССР, были умными людьми и понимали необходимость баланса в мире.

