Путин выразил надежду на восстановление отношений с США

Путин: Россия рассчитывает на полноценное восстановление отношений с США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия рассчитывает на полноценное восстановление отношений с США, однако это зависит от западных партнеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, — это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», — выразил надежду Путин.

Российский лидер отметил, что именно от западных партнеров зависят последующие шаги. Это связано с тем, что США имеют обязательства в рамках Североатлантического альянса и других объединений, подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что отношения между Россией и США находятся на низком уровне, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа замаячил «свет в конце тоннеля».

