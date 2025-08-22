Пытавшемуся подбить товарища на поджог военкомата россиянину вынесли суровый приговор

Житель Алтайского края Виталий Пирогов получил 18 лет лишения свободы за поджог военкомата. Об этом сообщает ТАСС.
Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Установлено, что он неприязненно относился к госполитике и стал изучать инструкции по поджогам и созданию зажигательных устройств. В преступление Пирогов попытался втянуть знакомого. Когда тот отказался, он решил сделать все сам.
Целью был выбран военный комиссариат в Рубцовске. Около него житель региона привел в действие изготовленные устройства, бросил их в здание и убежал.
Также мужчина публиковал в сети призыв к террористической деятельности.
Ранее сообщалось, что в Уфе россиянин сильно пострадал во время совершения преступления.