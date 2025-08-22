Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:01, 22 августа 2025Силовые структуры

Пытавшемуся подбить товарища на поджог военкомата россиянину вынесли суровый приговор

Поджегший военкомат житель Алтайского края получил 18 лет лишения свободы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Житель Алтайского края Виталий Пирогов получил 18 лет лишения свободы за поджог военкомата. Об этом сообщает ТАСС.

Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Установлено, что он неприязненно относился к госполитике и стал изучать инструкции по поджогам и созданию зажигательных устройств. В преступление Пирогов попытался втянуть знакомого. Когда тот отказался, он решил сделать все сам.

Целью был выбран военный комиссариат в Рубцовске. Около него житель региона привел в действие изготовленные устройства, бросил их в здание и убежал.

Также мужчина публиковал в сети призыв к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Уфе россиянин сильно пострадал во время совершения преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гарант нашей безопасности — мы сами». Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне

    41-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном бюстгальтере

    ВСУ попали в плотный огневой мешок в ЛНР

    Кинокритик Долин получил гражданство европейской страны

    Пытавшуюся прорвать границу России пехоту ВСУ сняли на видео

    Следящим за фигурой женщинам предложили добавить в ежедневное меню всего один овощ

    Раскрыт метод остановки развития рака крови

    Поставки российской нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились

    Белый дом анонсировал выступление Трампа

    Варламов приехал в популярную у туристов страну и получил угрозы расправой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости