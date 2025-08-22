Силовые структуры
Родители ответили за заработанные российскими подростками полмиллиона рублей

В Москве задержаны двое подростков, заработавших на мойке машин 500 тыс. рублей
Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве задержаны двое подростков, заработавших полмиллиона рублей на мойке машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, подростки устроили незаконный бизнес на Патриарших прудах. Правоохранители обратили на них внимание после того, как они опубликовали в интернете видео, на котором хвастались, что заработали 500 тысяч рублей.

В результате проверки родители фигурантов были оштрафованы.

