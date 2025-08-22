Бывший СССР
Россия и Азербайджан впервые за долгое время подписали документ о сотрудничестве

Россия и Азербайджан подписали документ об экономическом сотрудничестве
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Россия и Азербайджан впервые за долгое время подписали документ об экономическом сотрудничестве. Об этом сообщает издание Minval.

«Вице-премьеры РФ и Азербайджана — Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев — подписали протокол очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами», — указано в сообщении.

Отмечается, что подписание состоялось в Астрахани по окончанию 23-го заседания комиссии, а в состав делегаций с каждой из сторон входили более 40 представителей ведомств и министерств России и Азербайджана.

Ранее Оверчук заявил, что доля рубля в расчетах РФ и Азербайджана достигла в январе-мае 79,8 процента, в приоритете сотрудничества стран находятся в том числе сфера энергетики и развитие транспортных связей.

